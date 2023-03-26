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أفريقيا
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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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وزير الحرب الاسرائيلي السابق بني غانتس: إننا نواجه خطرًا فوريًا وملموسًا على أمن إسرائيل
زعيم المعارضة في كيان الاحتلال يائير لابيد: نتنياهو يشكل خطر على أمن إسرائيل
الاعلام العبري: رئيس حكومة الكيان الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يقرر إقالة وزير الأمن يوآف غالانت بسبب اعتراض الأخير على التعديلات القضائية
وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان يبحث باتصال هاتفي مع نظيره السوري فيصل المقداد اخر التطورات الاقليمية والدولية والعلاقات الثنائية
بيان مسيرات الذكرى الثامنة للعدوان على اليمن: نعلن للعالم كله تمسكنا بقضيتنا العادلة ونحذر تحالف العدوان من استمرار عدوانه وحصاره واحتلاله
محمد علي الحوثي: سنبقى متمسكين بحقوقنا المشروعة حتى دحر العدو من الاراضي اليمنية بالكامل
محمد علي الحوثي: الهدنة مع العدو لا يمكن ان تستمر الا برفع الحصار عن شعبنا
محمد علي الحوثي: الجميع يعلم ان الولايات المتحدة تقف خلف العدوان علينا وارسال المبعوث الاممي ما هو الا تغطية على هذا الامر
محمد علي الحوثي: نقول لتحالف العدوان السعودي إذا اردت الانسجاب من اليمن فهذا الامر متاح
محمد علي الحوثي: من ابرز مظاهر الصمود لدى شعبنا اليمني هو تطور الجانب العسكري وتماسك الدولة
وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان يبحث باتصال هاتفي مع نظيره السوري فيصل المقداد اخر التطورات الاقليمية والدولية والعلاقات الثنائية
الأحد ٢٦ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٢ بتوقيت غرينتش
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العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
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من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.