نتنياهو يقيل وزير الحرب الإسرائيلي "يوآف غالانت"

العالم - الإحتلال

قال مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، في بيان، إن رئيس الحكومة أقال وزير الحرب، يوآف غالانت، من منصبه، وذلك بعد أن جاهر الأخير بمعارضته لخطة نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء.

وأعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأحد، إقالة وزير الحرب، وذلك في بيان صدر عن مكتب نتنياهو، في أعقاب الضغوطات التي مارسها غالانت خلال الأيام الماضية، لإقناع نتنياهو بتعليق التشريعات الرامية لإضعاف الجهاز القضائي، في محاولة للتوصل إلى تسوية مع المعارضة.

ويكون نتنياهو بذلك قد خضع لرغبة شركائه في تيار الصهيونية الدينية الذين يعارضون سياسات غالانت التي يرون أنها تقيد مساعيهم لتنفيذ مخططاتهم الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وذلك لرغبة أعضاء الكنيست الجدد والقيادات الصاعدة في الليكود الذين يصرون على مواصلة التشريعات القضائية خلافا لتوصية الأجهزة الأمنية.

وبحسب التقارير التي أوردتها في وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن نتنياهو استدعى غالانت إلى مكتبه وأبلغه أنه "فقد ثقته به"، وذلك بعد أن جاهر غالانت في الآونة الأخيرة بمعارضته لخطة نتنياهو المثيرة للجدل لإضعاف الجهاز القضائي، والإعلان عن ذلك خلال وجود نتنياهو في زيارة خارجية إلى لندن، أمس، السبت ،محذرا من تداعياته على الكيان، كما دعا الى وقف الاحتجاجات ضد خطة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتعديل النظام القضائي.

وجاء في تقرير علق فيه "يوآف غالانت" وزير الدفاع الاسرائيلي على مشروع التعديلات، قائلا إن [اسرائيل] تواجه تحديات أمنية غير مسبوقة وانقساما داخليا حول تعديل النظام القضائي.

وأشار إلى أن هناك خطرا يداهم أمن [اسرائيل] حيث ان الاصلاحات التي يدعو إليها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تسببت في اندلاع مظاهرات غير مسبوقة منذ اسابيع.