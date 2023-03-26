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الاعلام العبري: رئيس حكومة الكيان الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يقرر إقالة وزير الأمن يوآف غالانت بسبب اعتراض الأخير على التعديلات القضائية

الأحد ٢٦ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٤ بتوقيت غرينتش

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