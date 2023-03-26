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من يتولى منصب وزير الحرب "الإسرائيلي" خلفًا ليوآف غالانت ؟

من يتولى منصب وزير الحرب
الأحد ٢٦ مارس ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٩ بتوقيت غرينتش

عرضت صحيفة يديعوت احرنوت العبرية، اليوم الاحد، الوزارة المحتملين لتولي منصب وزارة الحرب لجيش الاحتلال الإسرائيلي خلفًا ليوآف غالانت.

العالم - الإحتلال

وحسب الصحيفة العبرية، فإن الوزراء المحتملين لتولي منصب الوزارة هم: "آفي ديختر، أو "نير بركات".

وقال هيلل بيتون روزين، مراسل القناة 14 العبرية، أن نتنياهو لا ينوي تأجيل تعيين وزيرا لجيش الاحتلال بديلا عن غالانت ومن المتوقع أن يعين آخر في الوقت القريب.

وأقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، غالانت من منصبه بعد دعوة الأخير إلى وقف "التعديلات القضائية" التي تعتبرها المعارضة "انقلابا" ويصفها الائتلاف الحكومي بأنها "إصلاحات".

وذكرت القناة 12 العبرية، أن نتنياهو أبلغ وزير الحرب السابق، أنه فقد الثقة به لأنه يعمل ضد الائتلاف الحكومي.

ويتظاهر للأسبوع الحادي عشر على التوالي مئات الالاف من المستوطنين في المدن الكبرى بالكيان يوميا، رفضا للإجراءات التي تنفذها حكومة نتنياهو في الكنيسيت، ووصفها بـ"الانقلاب القضائي.

وفي السياق، هاجم زعيم المعارضة "الإسرائيلية" وزعيم حزب يش عتيد يائير لابيد عضو الكنيست ورئيس الشاباك السابق آفي ديختر، متهما إياه بتعريض "أمن إسرائيل" للخطر.

ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن لابيد قوله: "من أجل أن يصبح وزيرا للدفاع ، عرّض آفي دختير أمن "إسرائيل" للخطر وأدار ظهره للجنود".

وتابع: "إنه يعلم أن الانقلاب يهدد سلطة الدولة وسلامة المواطنين "الإسرائيليين"، ولكنه يرى أن المنصب فوق كل شيء".

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