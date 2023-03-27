العالم - خاص بالعالم

الإضراب الذي يعد الأكبر منذ عقود في أكبر اقتصاد بأوروبا، دعت اليه نقابتا فيردي و إي.في.جي العماليتين وتتفاوض الأولى نيابة عن نحو مليونين ونصف مليون موظف وعامل في القطاع العام بما يشمل العاملين في النقل العام وفي المطارات.

بينما تتفاوض النقابة الثانية لصالح 230 ألف موظف وعامل في شركة السكك الحديدية وشركات الحافلات.

الزيادة الكبيرة في الأجور مسألة 'حياة أو موت' لآلاف العمال، موقف تشبث به رؤساء النقابات في معركتهم التفاوضية مع الحكومة الألمانية التي لا تزال بدورها تتشبث برأيها وترفض اعطائهم زيادة كبيرة في الأجور تتراوح بين عشرة واثني عشر بالمئة في ظل التضخم الذي سببته بشكل رئيسي الحرب في اوكرانيا.

وفيما علق اثنان من أكبر المطارات في ألمانيا وهما ميونيخ وفرانكفورت الرحلات الجوية ألغت شركة دويتشه بان المشغلة لخدمات السكك الحديدية رحلات المسافات الطويلة. وأطلق عمال مشاركون في الإضراب الأبواقا والصفارات في محطات القطار الخالية.

وتضررت ألمانيا، التي كانت تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي قبل الحرب في أوكرانيا بشدة من ارتفاع الأسعار على وجه الخصوص مع سعيها للبحث عن مصادر طاقة جديدة.

حيث تجاوزت معدلات التضخم فيها متوسط التضخم في منطقة اليورو في الأشهر الماضية وفيما نفذت إضرابات عديدة منذ عدة أشهر طالت قطاعات مهنية مختلفة ومدارس ومستشفيات يطال الاضراب منذ الاربعاء الماضي مرفأ هامبورغ الأكبر في ألمانيا والذي حد من دخول السفن الكبيرة.

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