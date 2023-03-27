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"إسرائيل"على صفيح ساخن..

هيرتزوغ وقادة آخرين في الكيان يحذّرون من حرب أهلية

الإثنين ٢٧ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٣ بتوقيت غرينتش

بنيامين نتنياهو يقع في فخ سياساته، هذا ما يقوله المتابعون للشان السياسي في الكيان الإسرائيلي، على ضوء التظاهرات والإحتجاجات الضخمة والمستمرة ضد التعديلات القضائية التي اقترحتها الحكومة.

العالم - خاص بالعالم

وفي ضوء الزخم الكبير الذي تكتسبه الإحتجاجات، وجد نتنياهو نفسه مضطرا إلى إعادة النظر في العملية، حيث التقى بقادة الأحزاب التي تكون الإئتلاف الحكومي، في محاولة لإقناعهم بوقف التعديلات، حيث قالت مصادر إن نتنياهو أبلغ قادة الإئتلاف نيته إعلان تجميد مشروع التعديلات.

خطوة نتنياهو لا تبدو مقبولة لدى حلفائه في الحكومة، حيث نقلت مصادر إعلامية عبرية عن وزير المالية بتسلئيل سموتريش ووزير الأمن القومي ايتمار بن غفير رفضهما وقف التعديلات، وتمسكهما بالمشروع الذي فجر الأوضاع في الكيان الإسرائيلي وقدمه وزير القضاء ياريف ليفين.

سموتريش وبن غفير طلبا من مناصريهما التظاهر ليلا دعما للتدعيلات القضائية ولمواجهة الإحتجاجات الرافضة لها، في خطوة من المتوقع أن تضرب أي جهد يقوم به نتنياهو للخروج من الأزمة بأقل خسائر ممكنة، خاصة بعد الكلام الذي وجهه سموتريش إلى نتنياهو والتهديد الضمني الذي ورد فيه بأنه لا شيء لدى نتنياهو ليعلنه للشارع.

ويتوقع خبراء الا مخرج لنتيناهو من الخروج من المأزق الواقع به بين حلفائه والتظاهرات، الا الاعلان عن اتنتخابات برلمانية مبكرة.

في المقابل تبدو المعارضة أكثر إصرارا على مواصلة احتجاجاتها، مع احتشاد أكثر من150 ألف شخص أمام مبنى الكنيست حيث دعا زعيم المعارضة يائير لابيد المتظاهرين إلى مواصلة تحركهم ودعا بيني غانتس إلى الحوار بين كافة الأطراف.

الإحتجاجات طالت مجالات عدة في الكيان، حيث توقفت حركة الطيران في مطار بن غوريون، فيما أعلن عن إضراب في أكثر من ميناء.

مصادر كشفت أن دعوات وجهت إلى سفارات الكيان في الخارج للمشاركة في الإضراب، رفضا لسياسات حكومة نتنياهو.

ومع تجاوز التطورات محاولات نتنياهو لإنهاء الازمة، يدخل الكيان الإسرائيلي مرحلة خطرة وصلت برئيسه اسحق هيرتزوغ وقادة اخرين إلى التحذير من حرب أهلية قد تعتبر أولى ترجمات الخطر الوجودي الذي حذر منه كثيرون داخل الكيان خلال الأشهر الماضية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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