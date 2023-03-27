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البيت الأبيض يعلق على التطورات الأخيرة في إسرائيل

البيت الأبيض يعلق على التطورات الأخيرة في إسرائيل
الإثنين ٢٧ مارس ٢٠٢٣ - ٠١:١٧ بتوقيت غرينتش

أعرب البيت الأبيض عن شعوره بقلق عميق إزاء التطورات التي حدثت اليوم في إسرائيل، مشيرا إلى أن هذه الأحداث "تؤكد بشكل أكبر على الحاجة الملحة للتوصل إلى حل وسط".

العالم - الأميرکيتان

وأضاف بيان صادر عن البيت البيض أن "الرئيس الأمريكي جو بادين ناقش مؤخرا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا الأمر".

وشدد البيان على أن "القيم الديمقراطية كانت دائما ويجب أن تظل سمة مميزة للعلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل. يتم تقوية المجتمعات الديمقراطية من خلال الضوابط والتوازنات، ويجب متابعة التغييرات الأساسية للنظام الديمقراطي بأوسع قاعدة ممكنة من الدعم الشعبي".

وختم البيت الأبيض بيانه: "نواصل حث القادة الإسرائيليين بقوة على إيجاد حل وسط في أقرب وقت ممكن. نعتقد أن هذا هو أفضل طريق للمضي قدما لإسرائيل وجميع مواطنيها. لا يزال دعم الولايات المتحدة لأمن إسرائيل وديمقراطيتها صارما".

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