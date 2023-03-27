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صربيا ترد على مطالبة الغرب بفرض عقوبات على روسيا

صربيا ترد على مطالبة الغرب بفرض عقوبات على روسيا
الإثنين ٢٧ مارس ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٩ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الصربي إيفيتشا داتشيتش، في مقابلة مع صحيفة Kurir، إن مطالبة الغرب لبلاده بفرض عقوبات ضد روسيا، غير عادلة.

العالم- أوروبا

وأضاف الوزير: "لم تفرض صربيا عقوبات على روسيا، ولكن حجم التجارة الخارجية بين صربيا وروسيا تراجع رغم ذلك. في نفس الوقت ازداد حجم التجارة بين روسيا وبعض الدول الغربية التي فرضت عقوبات ضد موسكو".

وشدد الوزير الصربي على أن، رفض بلاده لفرض عقوبات ضد روسيا يتماشى مع المصالح الاقتصادية للدولة الصربية وسيادتها وسلامة أراضيها.

وأشار داتشيتش، إلى أن بلغراد تعارض فرض أي قيود وعقوبات، لأن الصرب أنفسهم مروا بهذه "التجربة غير العادلة ويعرفون ما تعنيه".

في فترات سابقة، أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش مرات عديدة، أن بلاده ستواصل التمسك بالحياد العسكري وستحاول الصمود "لأطول فترة ممكنة" دون فرض عقوبات على موسكو.

ووفقا له، قد يتحول النزاع المسلح في أوكرانيا إلى حرب عالمية ثالثة، ونوه بأن الدول الغربية تزيد من الضغط على صربيا بسبب رفضها دعم الإجراءات التقييدية المناهضة لروسيا.

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