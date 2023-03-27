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مسؤول عسكري "إسرائيلي": نتنياهو أعلن حربا أهلية

مسؤول عسكري
الإثنين ٢٧ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٣ بتوقيت غرينتش

حذر مسؤول عسكري "إسرائيلي" سابق، من "حرب أهلية" في تل أبيب، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت عقب إقالة وزير الحرب "الإسرائيلي" يوآف غالانت.

العالم- الإحتلال

ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز عن قائد سلاح الجو "الإسرائيلي" السابق إيتان بن إلياهو قوله إن "نتنياهو أعلن حربا أهلية".

وتظاهر آلاف المستوطنين في عشرات المواقع في أنحاء الاراضي المحتلة، للاحتجاج على مشروع قانون إصلاح القضاء.

وجاء ذلك بعد ساعة من إعلان ديوان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عن إقالة وزير حربه يوآف غالانت، الذي طالب أمس الأحد بوقف مشروع القانون.

وشملت التظاهرات المدن الرئيسية مثل تل أبيب وبئر السبع، ومدينتي حيفا في الشمال والقدس، وتخللتها أعمال شغب واشتباكات مع قوات شرطة الاحتلال.

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