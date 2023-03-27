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مسيرات يمنية حاشدة تدشيناً للعام التاسع من الصمود

الإثنين ٢٧ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٨ بتوقيت غرينتش

خرج اليمنيون في شتى محافظات البلاد بمسيرات جماهيرية حاشدة تدشيناً للعام التاسع من الصمود في وجه العدوان المستمر على اليمن.

العالم - مراسلون

صعدة والمحافظات اليمنيةالصامدة؛ وفي ثامن أعوام الصمود في وجه العدوان الأمريكي السعودي على اليمن تدشن العام التاسع بمسيراتٍ شعبيةٍ حاشده لإعلان التمسك بالقضية ورفض الإحتلال والحصار بكل أشكاله محذرين في الوقت نفسه دول العدوان من تبعات الإستمرار في العدوان على اليمن.

وقال وکيل محافظة صعدة يحيی الحمران لقناة العالم:"هذا اليوم الذي شن العدوان فيه حربه علی بلادنا الحبيبة وعلی شعبنا العظيم يعتقدون انهم يستطيعون ان يقضي علی اليمنيين وان يرکعونهم ويجعلون منهم عبيداً لأمريکا و"اسرائيل"، فأثبت اليمنيون منذ ذلک اليوم حتی اليوم انهم رجال الرجال وانهم لايرکعون ولايسجدون الا لله ولايقبلون طاغوتاً ولايعيشون تحت هيمنة أحد".

مكتب حقوق الإنسان في محافظة صعدة أعاد الى الأذهان ارقاماً وإحصائيات لجرائم العدو في صعدة بحق الإنسان ومقدراته ولو نظر العالم لتلك الجرائم الوحشية بحق أبناء المحافظة لوحدها لكانت كافية لمحاكمة القتلة المتسترين بعبائة الإنسانية.

وقال مدير عام مكتب حقوق الإنسان في محافظة صعدة يحيی الخطيب:"بلغت الجرائم خلال الثمانية أعوام بحق المدنيين الی اکثر من 12421 ما بين شهيد وجريح منهم 4611 شهيداً و708 جرحی".

كما كان الشعب في وعيه وصموده في مواجهة العدوان خلال الثمانية الأعوام الماضية يؤكد الشعب في مطلع العام التاسع أنه بالله أقوى في وعيه وصموده في مواجهة العدو على كل الأصعدة والميادين وهذا ما أكد عليه البيان الصادر عن المسيرات.

تدشيناً للعام التاسع من الصمود ورفضاً لحالة اللاحرب ولاسلم التي تسعی قوی العدوان لفرضها علی الشعب اليمني، خرج اليمنيون في صعدة ومختلف الساحات.

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