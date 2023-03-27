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'هرتسوغ' يطالب حكومة نتنياهو بوقف قانون 'إصلاح القضاء'

'هرتسوغ' يطالب حكومة نتنياهو بوقف قانون 'إصلاح القضاء'
الإثنين ٢٧ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:١٥ بتوقيت غرينتش

طالب رئيس كيان الاحتلال "الإسرائيلي" يتسحاق هرتسوغ، اليوم الاثنين، الائتلاف الحكومي بوقف تشريعات الإصلاح القضائي بعد ليلة عنيفة من الاحتجاجات، تخللتها أعمال شغب واشتباكات مع شرطة الاحتلال.

العالم- الإحتلال

ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن هرتسوغ قوله انه يطالب "بوقف التشريع" فورا.

وكان نتنياهو أنهى صباح اليوم الإثنين مشاورات امتدت لساعات لتقييم الأوضاع السياسية عقب إقالة وزير الحرب يوآف غالانت أمس الأحد.

يذكر أن الهيئة العامة للكنيست صادقت الشهر الماضي، على المرحلة الأولى من مخطط حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء، في قراءة أولى، وذلك بتأييد 63 عضو كنيست ومعارضة 47.

وشملت هذه المرحلة من التشريعات سن "قانون أساس: القضاء"، الذي يهدف إلى إضعاف المحكمة العليا وسحب صلاحيات منها، وإلى تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة بحيث يسيطر الائتلاف بالكامل عليها.

وتشهد تل أبيب تظاهرات ضخمة مستمرة ضد خطة نتنياهو التي يصفها بالاصلاحية والتي يعتبرها معارضون انقلابا وإضعافا للقضاء.

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