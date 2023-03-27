مداهمات واعتقالات في مدن الضفة المحتلة

العالم- فلسطين

وحسب موقع "فلسطين اليوم" إن قوات الاحتلال المعززة بالأسلحة والآليات العسكرية اقتحمت عدة مدن في الضفة واعتقلت مواطنين فلسطينيين واصطحبتهم إلى جهة غير معلومة.

وعُرف من المعتقلين:-

1. شادي خضر صلاحات- الباذان شمال نابلس

2. ليث شرايعة- مخيم عسكر بنابلس

3. أنس صقر- مخيم عسكر

4. عزمي إياد منصور- بدو شمال غرب القدس

5. أنس سالم أبو فنار- يطا جنوب الخليل

6. محمد حربي حمامرة- حوسان غرب بيت لحم

يشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل بشكل يومي اقتحام مدن وقرى الضفة والقدس المحتلتين، وتعتقل عشرات الفلسطينيين بذرائع واهية.