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مداهمات واعتقالات في مدن الضفة المحتلة

مداهمات واعتقالات في مدن الضفة المحتلة
الإثنين ٢٧ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٦ بتوقيت غرينتش

اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين مدنا عدة من الضفة الغربية المحتلة، واعتقلت عدداً من المواطنين الفلسطينيين.

العالم- فلسطين

وحسب موقع "فلسطين اليوم" إن قوات الاحتلال المعززة بالأسلحة والآليات العسكرية اقتحمت عدة مدن في الضفة واعتقلت مواطنين فلسطينيين واصطحبتهم إلى جهة غير معلومة.

وعُرف من المعتقلين:-

1. شادي خضر صلاحات- الباذان شمال نابلس
2. ليث شرايعة- مخيم عسكر بنابلس
3. أنس صقر- مخيم عسكر
4. عزمي إياد منصور- بدو شمال غرب القدس
5. أنس سالم أبو فنار- يطا جنوب الخليل
6. محمد حربي حمامرة- حوسان غرب بيت لحم

يشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل بشكل يومي اقتحام مدن وقرى الضفة والقدس المحتلتين، وتعتقل عشرات الفلسطينيين بذرائع واهية.

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