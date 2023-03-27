مداهمات واعتقالات في مدن الضفة المحتلة

العالم- فلسطين
وحسب موقع "فلسطين اليوم" إن قوات الاحتلال المعززة بالأسلحة والآليات العسكرية اقتحمت عدة مدن في الضفة واعتقلت مواطنين فلسطينيين واصطحبتهم إلى جهة غير معلومة.
وعُرف من المعتقلين:-
1. شادي خضر صلاحات- الباذان شمال نابلس
2. ليث شرايعة- مخيم عسكر بنابلس
3. أنس صقر- مخيم عسكر
4. عزمي إياد منصور- بدو شمال غرب القدس
5. أنس سالم أبو فنار- يطا جنوب الخليل
6. محمد حربي حمامرة- حوسان غرب بيت لحم
يشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل بشكل يومي اقتحام مدن وقرى الضفة والقدس المحتلتين، وتعتقل عشرات الفلسطينيين بذرائع واهية.