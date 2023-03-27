أكبر إضراب في قطاع المواصلات يشل قطاع النقل في ألمانيا

العالم- أوروبا

وأفادت وكالة n-tv الألمانية، بأن الإضراب شمل خدمات السكك الحديدية، ووسائل النقل العام، في العديد من الولايات، وكذلك المطارات.

وأشارت الوكالة إلى أن مطارات هامبورغ ودريسدن ودوسلدورف ولايبزيغ وميونيخ ونورمبرغ وفرانكفورت أم ماين، ألغت الغالبية العظمى من رحلاتها الجوية، باستثناء مطار برلين الذي لم يتأثر بالإضراب.

وفيما يتعلق بقطاع النقل بالسكك الحديدية، ألغت شركة Deutsche Bahn اليوم الإثنين، غالبية رحلات قطارات المسافات الطويلة.

ونوهت الوكالة، بأن قطاع النقل توقف تماما في 7 ولايات ألمانية من أصل 16، وتحديدا في ولايات بادن فورتمبيرغ، وبافاريا، وهيس، وساكسونيا السفلى، وراينلاند بالاتينات، وساكسونيا، ونورد راين فيستفالن.

ووفقا للوكالة، من المتوقع حدوث ازدحام مروري كبير على الطرق السريعة، نتيجة ازدحام الشوارع بالسيارات الخاصة، وكذلك بسبب الأنفاق المغلقة والتي تتصل بأكثر مراكز النقل أهمية في ألمانيا، أو كما وصفتها الصحيفة "شرايين النقل"

ومن جانبها، صرحت المتحدثة باسم نادي السيارات الألماني ADAC، بأن الإضراب سينتهي يوم غد الثلاثاء، مضيفة "وربما سيبقى الوضع متوترا غدا أيضا".

وألمحت الوكالة، بأن الإضراب وقع نتيجة مجموعة خلافات لا علاقة بها ببعضها البعض، حيث تطالب النقابة العمالية Verdi برفع رواتب 2.5 مليون موظف حكومي بنسبة 10.5%، بينما تسعى نقابة EVG إلى رفع أجور العمال في عشرات مجمعات الحافلات وشركات السكك الحديدية.