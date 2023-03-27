شاهد.. ليالي طهران في شهر رمضان

العالم - مراسلون

اجتمع الربيعان، ربيع القرآن وربيع الطبيعة، فازداد الجمال جمالا، والعظمة عظمة، وتغييرت صور الحياة في ليالي طهران.

هذه بالطبع ليست مشاهد بسيطةً لأناس يمشون في عتمات ليال رمضانية بل هو طقس تعوّد الإيرانيون على القيام به كل أمسية، ألا وهو المسير في الحدائق للترفيه والرياضة وقضاء وقت رمضاني، يكسر روتين الحياة اليومية ويعطي متعةً اكثر خلال أيام الصيام.

وقالت مواطنة طهرانية:"جئنا هنا مع العائلة للمشي بعد الإفطار والاستفادة من طبيعة طهران الخلابة خلال ايام عيد النوروز وقضاء ليلة رمضانية جميلة".

وقال أحد المواطنين: "خلال ليالي شهر رمضان المبارك، يغادر الصائمون منازلهم ويقضي الجميع هذه الليالي كل على طريقته، نحن اخترنا الطبيعة لنحصل منها على طاقة إيجابية ونبدأ اليوم التالي بحيوية اكبر".

سلسلة من البرامج تنفذها الجمعيات الايرانية بهدف تعزيز مبادئ التكافل الاجتماعي وتفعيل دور إيجابي لدعم وتقوية العلاقات بين فئات المجتمع في شهر رمضان المبارك.

وقال أحد القائمين علی هذه البرامج:"خلال شهر رمضان المبارك ، نبدأ عملنا كل يوم مباشرة، بعد اذان المغرب ونقدّم وجبة إفطار للصائمين وبعد ذلك نقدم الشاي والحلويات والشراب".

وقال مواطن ايراني:"قضاء الأوقات الخاصة يتعلق بطبيعة الأفراد ونظرتهم إلى الحياة والمجتمع ، فأنا أبحث عن السعادة والفرح وقضاء الوقت مع العائلة خاصةً خلال شهر رمضان المبارك".

اللافت في القصة أنّ كل فريق يحاول الترويح عن نفسه بالخروج من دائرة الرتابة اليومية، للاختلاط بمن حوله وتحقيق شيء من المتعة من منظوره الخاص، غير انّ الشيء الثابت هو الهوية الواحدة التي تجمع أمة الخمسة والثمانين مليون ايراني.

مزيج من الانارة والفن، هذه طبيعة طهران في ليالي شهر رمضان المبارك الذي اقترن هذا العام بربيع الطبيعة.