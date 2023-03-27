بوغدانوف يعلن قرب انعقاد اجتماع لنواب وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران وسوريا

العالم- روسيا

وقال بوغدانوف في حديث لوسائل إعلام اليوم الاثنين: "نقوم بالاستعدادات (للاجتماع). أعتقد (أنه سيجري) قريبا. نأمل في ذلك"

وأضاف: "الآن نحن في شهر رمضان، وهناك ظروف أخرى كثيرة، لكن العمل (على عقد الاجتماع) مستمر".

وتابع: "نأمل بأن وساطتنا الموجهة لتحقيق هدف استراتيجي مهم للغاية هو تطبيع العلاقات السورية التركية، ستتكلل بنجاح مشترك لنا".

ولحل الخلافات بين أنقرة ودمشق، تم التخطيط لعقد اجتماع لوزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا. وفي يناير، اقترحت أنقرة أن يعقد هذا الاجتماع في أوائل فبراير، ثم صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن إيران يمكن أن تنضم إلى المحادثات رفيعة المستوى المزمعة بين تركيا وروسيا وسوريا.