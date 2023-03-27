كلام الليل الامريكي وعنترياته تمحوه صواريخ المقاومة

العالم - كشكول

صواريخ أطلقت باتجاه قاعدتي كونيكو والعمر في ريف دير الزور، في ذروة الاستنفار الامريكي، اول ما اصابته الامان الذي ظن الامريكيين انه ثابت في تلك المنطقة، فأصيب صلب وجود الأمريكي الذي كان يطمأن حلفائه في المنطقة، بقواعده العسكرية المشخصة امام عشرات الصواريخ، ولم تستطع كل اجهزتهم واجراءاتهم منع عملية إطلاق تلك الصواريخ او تساقطها في قلب حقل كونيكو والمنطقة الخضراء في حقل العمر.

هو الاشتباك الصاروخي الاوسع منذ حزيران عام 2021، وتحت سقف ليل واحد أعلن المركز الاستشاري الإيراني في سوريا انه يملك " اليد الطولى والقدرة على الرد في حال تم استهداف مراكزنا وقواتنا على الاراضي السورية" ولم يمض أكثر من ساعة من الزمن حتى تساقطت صواريخ المقاومة الشعبية على القواعد الامريكية، وحلقت الطائرات المسيرة في سمائها، ووصلت الى نقاط دقيقة في القواعد التي تتوعد الولابات المتحدة من خلالها المنطقة بالخراب، والمزيدِ من الالمِ وتفككِ الدول وتدهورِ الأوضاع الاقتصادية.

لكن لم تكن هنا بداية الحكاية، بل عندما تعرّضت قاعدة القوات الامريكية في خراب الجير في ريف الحسكة الشمالي الشرقي، لاستهداف أَوقع خسائر بشرية في صفوف القوات الامريكية للمرّة الأولى منذ بدء المقاومة الشعبية، هذا الاستهداف كان عبر طائرة مسيرة اشعل راس القادة العسكريين الأمريكيين، بعد فشل منظومات الدفاع الجوي وأجهزة الإنذار المبكر الامريكية من رصدها، ووصلت الى مهاجع النوم للجنود الأمريكيين، ما دفعهم الى شن حملة تمشيط واسعة في المنطقة، وحملة اعتقالات في قرية الجنيدية الواقعة على كتف القاعدة الامريكية، ظنا من الأمريكي ان هناك معلومات سربت عن القاعدة من القرية، او ان أراضيها استخدمت في اطلاق الطائرة المسيرة.

وما زاد الفشل الأمريكي، في تحديد كيف وصلت تلك الطائرة الى قاعدة خراب الجير، والتي يبعد اقرب موقع للمقاومة عنها حوالي 200 كيلو متر، ما يعني ان الطائرة اطلقت اما من منطقة قرب خراب الجير او قطعت تلك المسافة، ولم تكتشف ابدا من قبل شبكة الرادارات المتقاطعة في القواعد الامريكية في ريفي دير الزور والحسكة وصولا الى التنف، بالتزامن مع تحليق الطائرات الروسية في عمليات الرصد والمراقبة في مختلف المناطق التي يتواجد فيها الأمريكي، ما خلق تخبط كبير لدى القوات الامريكية، استمر لمدة 12 ساعة قبل القصف الهمجي لمنطقة هرابش في دير الزور.

فشل نظام الدفاع الجوي الأمريكي بكل معداته، من رادارات وكاميرات حراريّة ومنطاد حراري، نشرت على مستوى التواجد الأمريكي في المنطقة، امتد حتى ليلة القصف التي لم تستطع تلك المعدات من مواجهة الصواريخ التي كانت تمطر القواعد الأمريكي.

هذا من الناحية العسكرية، اما من الناحية السياسية، يشكل هذا الرد وبالطريقة التي نفذ فيها، والجرأة في اتخاذ القرار، استمرار لكسر عنجهية الولايات المتحدة الامريكية، وان الرسالة التي اطلقت في فضاء المنطقة، انه صحيح الإقليم يتجه نحو تبريد الملفات السياسية العديدة، الا ان اليد ما زالت على الزناد، وان ذلك الرد ثبت قواعد اشتباك، ستحرص الولايات المتحدة على تنفيذها بدقة، وانهاء تكتيك اللعب بالنهار، وعملية شد الحبال الجارية في شرق سوريا، والاقتناع ان ذرائع واشنطن لمهاجمة أي هدف لمحور المقاومة لم بعد بالحسبان تجاهله، وان الحرب الاستنزاف مع القواعد الامريكية في سوريا او المنطقة لم تعد هي التكتيك، بل ان كل احتمالات التصعيد واردة، وان إدارة هذا الملف لدى محور المقاومة يدار من خلال الثقة بالنفس والحق، والنفس الطويل.

ولا يغب عن بال أحد ان ما تقوم به المقاومة الشعبية من مواجهة المحتل الأمريكي ما هو الا ضمن الدفاع المشروع عن النفس وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وشرحت المادة 2 من هذا الميثاق إطار علاقة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وعدم استخدام القوة لتهديد استقلال وسلامة الأراضي والسيادة الوطنية للدول، ومبدأ عدم التدخل في شؤون الآخرين، ما يؤكد ان ما تقوم به الولايات المتحدة الامريكية يستحق مقاومة على المستوى العالم وبالبعد الإنساني الجامع، بعد الظلم الكبير الذي تمارسه الولايات المتحدة ضد شعوب العالم والمنطقة، واخرها استشهاد العاملين في مركز خدمي في منطقة هرابش بدير الزور، جراء الغارات الامريكية.

حسام زيدان - العالم