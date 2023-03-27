شاهد.. بنيامين نتنياهو بين نارين

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم ان نتنياهو ارغم علی تجميد الإجراءات المتعلقة بالتعديلات القضائية، وسط ضغوط المعارضة والشارع. لكن نتنياهو لم يستطع الغاء العمل بالتعديلات القضائية نهائياً، لأن ذلك سوف يؤدي الی انهيار حكومته.

وهدد وزير الأمن القومي الداخلي ايتمار بن غفير بأنه اذا كان هناك توجهاً لالغاء التعديلات القضائية فسيقدم استقالته وسينسحب مع حزبه من الحكومة.

وأوضح مراسل قناة العالم ان نتنياهو جمد العمل بالتعديلات القضائية ثم قدم مبادرات تضمن استمرارية نتنياهو في رئاسة الحكومة ووقف اجراءات المحاكمة ضده وضد بعض الوزراء ليتوجه هو بدوره بعدم اصلاح النظام القضائي.