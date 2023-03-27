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أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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اللجنة الوطنية لشؤون الاسرى:الصليب الأحمر سيتولى عملية تبادل 706 من الأسرى اليمنيين و181 أسيرا من الطرف الآخر في 3 مراحل بدءًا من 19رمضان
مصادر فلسطينية: تحليق طائرة مسيرة تابعة للاحتلال في محيط المنزل المحاصر في عقبة جبر
مصادر فلسطينية: إصابة شاب بالرصاص الحي خلال اقتحام الاحتلال مخيم عقبة جبر
الاعلام العبري: بن غفير يدعو أنصار اليمين للتظاهر دعمًا للتعديلات القضائية
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تحاصر منزلًا في عقبة جبر بمنطقة أريحا وتمنع سيارات الاسعاف من الدخول للمخيم ووقوع اشتباكات مسلحة
وزير الحرب الاسرائيلي السابق بني غانتس: إننا نواجه خطرًا فوريًا وملموسًا على أمن إسرائيل
زعيم المعارضة في كيان الاحتلال يائير لابيد: نتنياهو يشكل خطر على أمن إسرائيل
الاعلام العبري: رئيس حكومة الكيان الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يقرر إقالة وزير الأمن يوآف غالانت بسبب اعتراض الأخير على التعديلات القضائية
وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان يبحث باتصال هاتفي مع نظيره السوري فيصل المقداد اخر التطورات الاقليمية والدولية والعلاقات الثنائية
بيان مسيرات الذكرى الثامنة للعدوان على اليمن: نعلن للعالم كله تمسكنا بقضيتنا العادلة ونحذر تحالف العدوان من استمرار عدوانه وحصاره واحتلاله
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تحاصر منزلًا في عقبة جبر بمنطقة أريحا وتمنع سيارات الاسعاف من الدخول للمخيم ووقوع اشتباكات مسلحة
الإثنين ٢٧ مارس ٢٠٢٣ - ١٢:٠٩ بتوقيت غرينتش
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سوریا
فلسطین
السعودية
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.