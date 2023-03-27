الإثنين ٢٧ مارس ٢٠٢٣
٠١:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

اللجنة الوطنية لشؤون الاسرى:الصليب الأحمر سيتولى عملية تبادل 706 من الأسرى اليمنيين و181 أسيرا من الطرف الآخر في 3 مراحل بدءًا من 19رمضان

الإثنين ٢٧ مارس ٢٠٢٣ - ١٢:٣٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نائب أمريكي: القوات الأمريكية لن تغادر شمال سوريا

شمخاني: لا قيود على تعزيز وتطوير العلاقات مع دول الجوار

الأراضي المحتلة.. السفارات في الخارج تنضم الى الاضربات

اليمن.. الصليب الاحمر يتولى عملية تبادل مئات الاسرى

مصر تقر اجراءات جديدة بشأن السياح الايرانيين

حديث البحرين معاناة المعتقلين السياسيين البحرينيين والاطفال المعتقلين