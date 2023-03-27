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اليمن.. الصليب الاحمر يتولى عملية تبادل مئات الاسرى

اليمن.. الصليب الاحمر يتولى عملية تبادل مئات الاسرى
الإثنين ٢٧ مارس ٢٠٢٣ - ٠١:٠٤ بتوقيت غرينتش

وصل وفد اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى اليمنيين، إلى صنعاء وقدم إيجازا صحفيا حول جولة المفاوضات الأخيرة وعملية تبادل الأسرى.

العالم - اليمن

وفي الإيجاز الصحفي الذي عقد فور وصولهم مطار صنعاء، أكد رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى، أن الصليب الأحمر الدولي سيتولى تنفيذ عملية تبادل 706 من الأسرى اليمنيين و181 من أسرى الطرف الآخر على ثلاث مراحل بدءًا من يوم 19 رمضان.

وأوضح المرتضى، أن اليوم الأول من تنفيذ عملية التبادل سيكون بين صنعاء وعدن واليوم الثاني بين صنعاء والرياض واليوم الثالث بين صنعاء ومارب.

وأضاف: اتفقنا خلال الجولة الأخيرة على تشكيل لجان من الطرفين لزيارة أماكن الاحتجاز في صنعاء ومارب برعاية أممية تحضيرا لصفقات مقبلة.

وشدد المرتضى على أننا في صنعاء نتحضر لاستقبال يليق بعظمة وصبر وصمود أسرانا الأبطال المضحين.

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