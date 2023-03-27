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الاعلام العبري: مواجهات بين محتجين على التعديلات القضائية وآخرين مؤيدين لها في القدس

الإثنين ٢٧ مارس ٢٠٢٣ - ٠١:٣٥ بتوقيت غرينتش

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