الأراضي المحتلة تدخل في فوضى عارمة!

العالم _ فلسطين

كما نقل الاعلام العبري عن مواجهات قاسية بين الشرطة والمتظاهرين في طريق ايلون في تل أبيب.

وأعلنت وسائل الاعلام العبرية عن انتهاء اللقاء بين نتنياهو وبن غفير وأنباء عن تهديد الأخير بالاستقالة من الحكومة، وبأن نتنياهو يطلب من غالانت الاستقالة من الكنيست كشرط لإعادته لمنصبه الوزاري والاخير يرفض.

ورد في رسالة نقابية عمالية أن سفارات كيان الاحتلال الاسرائيلي في أنحاء العالم تلقت تعليمات بالانضمام إلى إضراب يوم الاثنين ضد خطة رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" للإصلاح القضائي.

وقالت الرسالة التي أشارت إلى إضراب عام في الاراضي المحتلة أعلنه اتحاد عمال "الهستدروت"، إن "أنشطة وزارة الخارجية في البلاد وخارجها ستقتصر على خدمات الطوارئ".

كما قدمت كتلة "حزب العمل" الإسرائيلي (يسار) مشروع قانون لحل برلمان الاحتلال (كنيست).

وتعيش الاراضي المحتلة أزمة سياسية بدأت مع دخول العام الجاري، وبلغت ذروتها في الساعات الأخيرة بعد أن نزل مئات الآلاف إلى الشوارع، رفضا لمشروع قانون يدعمه رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" ويقضي بإدخال تعديلات على النظام القضائي.

وكان اتحاد "الهستدروت"، وهو أكبر تجمع نقابي في كيان الاحتلال ويمثل أكثر من 700000 عامل في الصحة والعبور والمصارف، من بين العديد من المجالات الأخرى، للإضراب اليوم الاثنين.

وقد أدى هذا الإضراب إلى تجميد حركة الطيران بمطار بن غوريون، كما أعلنت لجنة مستخدمي مينائي أسدود وحيفا الإضراب الشامل.

وأعلنت النقابة الطبية عن إضراب كامل في النظام الصحي، على أن تستقبل المستشفيات فقط الحالات الطارئة.

في الوقت نفسه، أعلنت جميع الجامعات وعدد من المؤسسات الأكاديمية تعليق الدراسة حتى إشعار آخر.

وأغلقت المجمعات والمحال التجارية باستثناء الصيدليات ومحلات السوبرماركت.