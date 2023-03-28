المعارضة تدعو نتنياهو لإلغاء الاصلاح القضائي وليس تجميده

العالم - خاص بالعالم

بعد أكثر من12 اسبوعا من التظاهرات والحراك الجماهيري داخل الكيان الاسرائيلي وبعدما توحدت نقابات العمال مع رجال الاعمال في سابقة فريدة، وانضمت الى قوى ما بات يعرف بحراك مقاومة الديكتاتورية والمعارضة السياسية الرسمية التي قادها لابيد غانتس، أعلن نتنياهو أنه سيعلق مؤقتا التشريعات التى عمل لها تحالفه الحكومي حول ما يعرف بالانقلاب القانوني الضغط الكبير بل الاكبر في تاريخ الكيان أجبر نتنياهو الى أن يرتعش أمام تطورات لم تكن ضمن حساباته الخاصة.



ورغم أعلن نتنياهو الذي قوبل بترحيب حذر من قبل المعارضة التي وصف بعضها التجميد المؤقت بالفخ وكان للشارع أيضا رأي أخر حيث واصل حراكة ضد نتنياهو وحكومتة ودعا الى مواصلة النزول الى الشارع لألغاءا نهائي وليس تجميد مؤقت لمار يعرف بالاصلاح القضائي.



مناورة نتنياهو الزمنية صاحبها ملامح تكشف أن الفاشية لم تعد سمة ثانوية بل تعمقت لتصبح جزء من ثقافة وفكر قوى منظمة داخل الحكم تتجه الى تشكيل ادائها المسلحة الخاصة بعدما تمكن رئيس قوة يهودية المتطرف بن غفير بالحصول على صلاحية تشكيل ما يعرف بالحرس الوطني خاص به وهو أعلان رسمي بولادة قوة فاشية ستستخدم خلال مرحلة اتية لقمع أي تظاهرات قادمة.

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