العالم - خاص بالعالم

تحضير هذا المشروب يبدأ قبل انطلاق شهر رمضان بأسابيع عدة، إذ يتعين حصد الذرة النابتة وتجفيفها في الشمس ثم طحنها قبل مزجها مع توابل معينة مثل الحلبة أو الكمون.

ولكم الأهم اجتماع النساء سوية لتجهيز المشروب وتوزيعه في ما بينهن على أسرهن كما يحصل في قرية أم عشر جنوب العاصمة السودانية الخرطوم.



فأمام إناء معدني كبير وضع على موقد يعمل بالحطب المشتعل تمسك وصال بلوح خشبي مسطح صغير وتبسط عجينة الذرة التي يصنع منها هذا المشروب المحلي فوق سطح الإناء الساخن وذلك بعد نقع الخليط لأيام مع السكر والماء، قبل الانتقال إلى مرحلة التقليب على النار.

و بمجرد أن تبرد العجينة تغمر في الماء البارد وتنقع مجددا حتى ينتج عنها مشروب أحمر داكن اللون يشبه الشاي لكنه يقدم باردا حتى يساعد في تخفيف حدة المناخ الحار الجاف.



وفيما يتوقع خبراء المناخ أن يكون السودان من بين أكثر خمسة بلدان في القارة الافريقية تضررا جراء تبعات الاحترار المناخي بحلول نهاية القرن الحالي.



إلا أن السودانيين يعتبرون هذا المشروب الذي يوحي اسمه بالحيرة المكافأة المنعشة التي يستحقونها بعد نهار طويل من الصيام.



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