الأربعاء ٢٩ مارس ٢٠٢٣
٠٣:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

الصحة اليمنية تعرض آثار وتداعيات الحصار والعدوان على مدى8 سنوات

الأربعاء ٢٩ مارس ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٠ بتوقيت غرينتش

الحصاد المر، عنوان مؤتمر صحفي عقدته وزارة الصحة اليمنية لعرض أثار وتداعيات الحصار والعدوان السعودي على مدى ثمان سنوات خلفت 48217 من الضحايا المدنيين.

العالم - خاص بالعالم

إضافة إلى تضاعف حالات الوفاة في الاطفال والنساء نتيجة لنقص الأدوية والمستلزمات الطبية كما ارتفعت نسبة التشوهات الخلقية في الاجنة وأمراض سوء التغذية والامراض السرطانية بنسبة ٥٠%.

المؤتمر شدد على كارثية الوضع الإنساني مؤكدا أن الأضرار التي لحقت بالقطاع الصحي تحتاج إلى معالجات كبيرة واصلاحات ضخمة قد تكلف الكثير من الوقت والمال.

حيث يعمل القطاع بمعدل ٤٥% بعد تدمير ٥٥%من المرافق الصحية في أنحاء البلاد ومغادرة ٩٥% من الكوادر الطبية العاملة في اليمن منذ بدء العدوان ناهيك عن تدمير مصنعين للدواء ومصنعين للأوكسجين ومركزين للغسيل الكلوي.

وتشير الاحصائيات إلى ارتفاع خمسين بالمئة في الأمراض النفسية كاثار طويلة المدى ويأتي حظر دخول ومنع الأدوية إلى ارتفاع أسعارها ومضاعفة الوضع لدى المصابين بأمراض مزمنة.

حيث انخفضت نسبة الاستيراد إلى مايقارب ٦٠%إضافة إلى منع دخول المواد الخام لصنع الدواء.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

ما دلالات اطلاق الذكرى الثامنة للعدوان على اليمن، يوم الصمود الوطني؟

اليمن.. قوى العدوان ترتكب 36 خرقا في الساحل الغربي

اليمن.. الصليب الاحمر يتولى عملية تبادل مئات الاسرى

مسيرات يمنية حاشدة تدشيناً للعام التاسع من الصمود

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

صنعاء: العدوان دمر أكثر من ألف مسجد و 50 مقاما خلال 8 سنوات

السفير الجزائري يعود إلى باريس بعد مغادرتها إثر أزمة دبلوماسية

الدنمارك تكشف عن طبيعة الجسم الغريب المرصود بالقرب من 'التيار الشمالي'

قرار أممي تاريخي لتحقيق العدالة المناخية

بالفيديو.. عبد اللهيان: موسكو وطهران ستبذلان الجهود لتقريب مواقف تركيا وسورية

بانوراما: ايران وروسيا.. تعاون استراتيجي وحلول للمشاكل الاقليمية