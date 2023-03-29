الصحة اليمنية تعرض آثار وتداعيات الحصار والعدوان على مدى8 سنوات

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إضافة إلى تضاعف حالات الوفاة في الاطفال والنساء نتيجة لنقص الأدوية والمستلزمات الطبية كما ارتفعت نسبة التشوهات الخلقية في الاجنة وأمراض سوء التغذية والامراض السرطانية بنسبة ٥٠%.

المؤتمر شدد على كارثية الوضع الإنساني مؤكدا أن الأضرار التي لحقت بالقطاع الصحي تحتاج إلى معالجات كبيرة واصلاحات ضخمة قد تكلف الكثير من الوقت والمال.



حيث يعمل القطاع بمعدل ٤٥% بعد تدمير ٥٥%من المرافق الصحية في أنحاء البلاد ومغادرة ٩٥% من الكوادر الطبية العاملة في اليمن منذ بدء العدوان ناهيك عن تدمير مصنعين للدواء ومصنعين للأوكسجين ومركزين للغسيل الكلوي.

وتشير الاحصائيات إلى ارتفاع خمسين بالمئة في الأمراض النفسية كاثار طويلة المدى ويأتي حظر دخول ومنع الأدوية إلى ارتفاع أسعارها ومضاعفة الوضع لدى المصابين بأمراض مزمنة.

حيث انخفضت نسبة الاستيراد إلى مايقارب ٦٠%إضافة إلى منع دخول المواد الخام لصنع الدواء.

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