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عبد اللهيان: موسكو وطهران ستبذلان الجهود لتقريب مواقف تركيا وسورية

الأربعاء ٢٩ مارس ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٧ بتوقيت غرينتش

علاقات ثنائية إيرانية روسية وطيدة وتعاون بناء في الشؤون الدولية والإقليمية؛ فضلا عن نمو مستدام شهده التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

العالم - خاص بالعالم

على طاولة وزيري خارجية إيران وروسيا في موسكو ملفات عدة. تناولت احدث المستجدات قبيل التوقيع على اتفاقية التعاون الاستراتيجي طويل الامد. وصولا إلى ملفات حساسة تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.

حيث اعتبر وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان ان نافذة الحوار ما زالت مفتوحة وسيتم التفاوض بشأن عودة الأطراف إلى التزاماتها. مشيرا إلى دور روسي فعال في الجولة الاخيرة من المحادثات بين إيران ومجموعة 4 + 1 التي جرت في فيينا.

كما عرج امير عبداللهيان على الجهود المبذولة لتسوية الأزمة السورية وتقريب وجهات النظر؛ عبر اللقاء الرباعي المرتقب بين مساعدي وزراء خارجية ايران وروسيا وتركيا وسوريا والذي سيعقد الاسبوع المقبل على أمل التوصل إلى إطار مشترك يعقد بناء عليه اجتماع على مستوى وزراء الخارجية.

وقال حسين أمير عبداللهيان وزير الخارجية الإيراني:"هناك احداث جرت خلال الايام الاخيرة في منطقة شرق الفرات، وللأسف فان الجانب الاميركي يكيل اتهامات فارغة حول هجمات زعم بأن جماعات موالية لايران شنتها بطائرة مسيرة ايرانية؛ دون أن يقدموا اية وثائق تثبت ادعاءاتهم. نحن لسنا بصدد المواجهة وخلق توتر، ايران كان لها دور بناء على الدوام وان ردنا على الطرف الاميركي كان واضحا وحازما".

بدوره اعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن اتفاقه مع وجهات نظر نظيره الايراني في مسألة الاتفاق النووي.

وأكد سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي:"العالم ينتظر عودة الولايات المتحدة لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، وقد أكدنا على ضرورة رفع جميع العقوبات غير القانونية عن إيران".

واشار لافروف إلى أن روسيا وإيران تؤكدان عدم الرضا عن النهج الغربي في التعامل مع دول العالم. واعتبر ان الغرب لا يريد وقف الصراع في أوكرانيا. وأن الناتو يقاتل في الواقع إلى جانب نظام كييف، وانه منجرف بعمق في الصراع.

وفي هذا الخصوص حذر وزير الخارجية الايراني من أن مواصلة إمداد كييف بالأسلحة الغربية يفاقم تعقيد الأزمة، معربا في الوقت ذاته عن ترحيب بلاده بأي مبادرة من شأنها تسوية الصراع في أوكرانيا.

اما فيما يتعلق بالعلاقات الايرانية السعودية قال امير عبداللهيان انه سيلتقي قريبا بنظيره السعودي؛ واضاف ان وجود اختلاف في بعض وجهات النظر امر طبيعي لكنه لا يشكل عائقا امام استئناف العلاقات الثنائية واعادة فتح السفارات والقنصليات.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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