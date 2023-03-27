الإثنين ٢٧ مارس ٢٠٢٣
٠٤:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

رويترز عن نيويورك تايمز: مقتل 3 أطفال على الأقل في إطلاق نار مدرسة ناشفيل بولاية تينيسي

الإثنين ٢٧ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:١٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

موسكو تؤكد نشر الأسلحة النووية في بيلاروسيا والغرب يحذر

كنعاني: النار تستعر في اوساط المحتلين المثيرين لنار الحروب

مستشار الأمن القومي الهندي يجري مباحثات هاتفية مع شمخاني

تشديد الإجراءات العسكرية على الحواجز المحيطة بنابلس

بالفيديو.. الكيان يواجه إضرابا بمعظم القطاعات والمتظاهرون يحاصرون الكنيست

الأراضي المحتلة تدخل في فوضى عارمة!