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الإعلام العبري: صدامات عنيفة بين المتظاهرين المؤيدين والمعارضين للتعديلات القضائية عند تقاطع كابلان في تل أبيب

الإثنين ٢٧ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:١٥ بتوقيت غرينتش

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