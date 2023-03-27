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رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو: قررت تأجيل القراءة الثانية والثالثة للتعديلات القضائية في هذا المؤتمر للوصول إلى مفاوضات

الإثنين ٢٧ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٢ بتوقيت غرينتش

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