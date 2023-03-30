اليمنيون يعيشون أجواء شهر رمضان للعام التاسع تحت وطأة الحصار والعدوان

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حيث تزخر الجوامع بحلقات الذكر وإقامة الدروس العلمية والمحاضرات إضافة إلى الأنشطة الجماعية كإحياء سيرة الرسول وال البيت عليهم السلام.

وعلى الرغم من ضعف القوة الشرائية لليمنيين نتيجة انقطاع الرواتب وتردي الوضع الاقتصادي الا ان الأسواق ومظاهر الشهر الكريم مازالت جلية فمحلات الحلويات الرمضانية تشهد نفس الزخم.

والحركة باعتبارها أشهر مايميز المائدة في رمضان إضافة إلى عدد من المأكولات الشعبية والمشروبات الطبيعية الخاصة .

ويبقى التكافل الاجتماعي اهم سمات شهر رمضان بالنسبة لليمنيين فيما تعد زيارة رياض الشهداء وممارسة الرياضة وزيارة الارحام من الأنشطة الاجتماعية في نهار رمضان.

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