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اليمنيون يعيشون أجواء شهر رمضان للعام التاسع تحت وطأة الحصار والعدوان

الخميس ٣٠ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٨ بتوقيت غرينتش

روحانية تفوح بها الأجواء هنا في مختلف مساجد و جوامع العاصمة صنعاء يعيشها اليمنيون في رحاب شهر رمضان المبارك الذي يستقبلونه للعام التاسع على التوالي تحت وطأة الحصار والعدوان السعودي.

العالم - خاص بالعالم

حيث تزخر الجوامع بحلقات الذكر وإقامة الدروس العلمية والمحاضرات إضافة إلى الأنشطة الجماعية كإحياء سيرة الرسول وال البيت عليهم السلام.

وعلى الرغم من ضعف القوة الشرائية لليمنيين نتيجة انقطاع الرواتب وتردي الوضع الاقتصادي الا ان الأسواق ومظاهر الشهر الكريم مازالت جلية فمحلات الحلويات الرمضانية تشهد نفس الزخم.

والحركة باعتبارها أشهر مايميز المائدة في رمضان إضافة إلى عدد من المأكولات الشعبية والمشروبات الطبيعية الخاصة .

ويبقى التكافل الاجتماعي اهم سمات شهر رمضان بالنسبة لليمنيين فيما تعد زيارة رياض الشهداء وممارسة الرياضة وزيارة الارحام من الأنشطة الاجتماعية في نهار رمضان.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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