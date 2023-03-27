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منع قيادي بالنهضة التونسية من السفر

منع قيادي بالنهضة التونسية من السفر
الإثنين ٢٧ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٦ بتوقيت غرينتش

حجر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس السفر عن القيادي بحركة النهضة عبد الفتاح الطاغوتي.

العالم - تونس

وسيتم استنطاق "عبد الفتاح الطاغوتي" بخصوص ملف يتعلق بشبهة التآمر على أمن الدولة عبر إدارة صفحات على "فيسبوك".

تجدر الاشارة إلى أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب كانت أذنت بالاحتفاظ بعبد الفتاح الطاغوتي مدير المكتب الإعلامي لراشد الغنوشي وأعضاء من المكتب الجهوي لـ"حركة النهضة" بباجة من بينهم الكاتب العام الجهوي وإدراج 12 شخصا آخرين في التفتيش جلهم من المنتمين إلى الحركة.

وبإحالة الموقوفين على أنظار قاضي التحقيق بقطب مكافحة الارهاب، أصدر الأخير بطاقتي إيداع بالسجن في حق متهمين اثنين مع تأجيل استنطاق ستة آخرين إلى أبريل القادم مع إبقائهم بحالة سراح، مع تحجير السفر عليهم.

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