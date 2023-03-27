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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
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متحدث باسم الشرطة الأمريكية: مقتل 7 في واقعة إطلاق نار بمدرسة ابتدائية في ناشفيل بينهم المهاجمة
الخارجية الايرانية: ايران وباقي الدول الاسلامي تتوقع من الدنمارك الاضطلاع بمسؤوليتها في مواجهة هذه الخطوات التي تتم بحجة حرية التعبير
الخارجية الايرانية: ايران وباقي الدول الاسلامي تتوقع من الدنمارك الاضطلاع بمسؤوليتها في مواجهة هذه الخطوات التي تتم بحجة حرية التعبير
متحدث الخارجية الايرانية: مثل هذه الخطوات تمهد الارضية للكراهية والتطرف والعنف وتهدد السلام والتعايش السلمي والامن العالمي
متحدث الخارجية الايرانية: ننحذر من تكرار وزيادة حالات الاساءة للقران الكريم في بعض الدول الاوروبية في ظل صمت ادعياء حقوق الانسان
متحدث الخارجية الايرانية يدين بشدة انتهاك مجموعة متطرفة بالدنمارك لحرمة القران الكريم ولاسيما في شهر رمضان المبارك
نتنياهو: نصر على إجراء التعديلات القضائية لكنني قررت تعليق القراءتين القادمتين للقانون
نتنياهو: من منطلق المسؤولية الوطنية والرغبة بمنع الانقسام قررت تجميد التشريعات القضائية للوصول إلى إجماع واسع لست مستعدا لتمزيق الشعب
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو: قررت تأجيل القراءة الثانية والثالثة للتعديلات القضائية في هذا المؤتمر للوصول إلى مفاوضات
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو: قررت تأجيل القراءة الثانية والثالثة للتعديلات القضائية في هذا المؤتمر للوصول إلى مفاوضات
متحدث الخارجية الايرانية: مثل هذه الخطوات تمهد الارضية للكراهية والتطرف والعنف وتهدد السلام والتعايش السلمي والامن العالمي
الإثنين ٢٧ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٨ بتوقيت غرينتش
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سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
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من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.