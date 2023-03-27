الإثنين ٢٧ مارس ٢٠٢٣
٠٦:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

الخارجية الايرانية: ايران وباقي الدول الاسلامي تتوقع من الدنمارك الاضطلاع بمسؤوليتها في مواجهة هذه الخطوات التي تتم بحجة حرية التعبير

الإثنين ٢٧ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

البرلمان الهنغاري يصادق على انضمام فنلندا إلى حلف "الناتو"

 "دبلوماسية الجوار" الإيرانية تربك "إسرائيل"

تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما.. هل رضخ نتنياهو لضغط الشارع الاسرائيلي واعلن عن تسوية؟

"إسرائيل"على صفيح ساخن.. هيرتزوغ وقادة آخرين في الكيان يحذّرون من حرب أهلية

تحذير من التداعيات الخطيرة لنقص المستلزمات الطبية في غزة

محكمة باكستانية تحمي عمران خان من الاعتقال