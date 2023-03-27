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متحدث باسم الشرطة الأمريكية: مقتل 7 في واقعة إطلاق نار بمدرسة ابتدائية في ناشفيل بينهم المهاجمة

الإثنين ٢٧ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٩ بتوقيت غرينتش

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