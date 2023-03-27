مجلس الأمن يرفض مشروع قرار روسي صيني للتحقيق بتفجير "السيل الشمالي"

العالم - الأميرکيتان

وأيد مشروع القرار ثلاث دول، ولم يصوت أحد ضده، وامتنعت 12 دولة عن التصويت.

وصوتت روسيا والصين والبرازيل لصالح مشروع القرار، وامتنعت ألبانيا وبريطانيا والغابون وغانا ومالطا وموزمبيق والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وسويسرا والإكوادور واليابان عن التصويت.

وشارك في رعاية مشروع القرار بيلاروس وفنزويلا وكوريا الشمالية ونيكاراغوا وسوريا وإريتريا. ومع ذلك، فهم ليسوا أعضاء في مجلس الأمن ولم يصوتوا.

ويقترح نص مشروع القرار، تكليف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإنشاء لجنة دولية مستقلة "لإجراء تحقيق شامل وشفاف ونزيه في جميع جوانب العمل التخريبي الذي لحق بخطي أنابيب "السيل الشمالي-1" و"السيل الشمالي-2" بما في ذلك تحديد الجناة والجهات الراعية والمنظمين لأعمال التخريب والمتواطئين معهم"