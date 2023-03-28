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سلطنة عُمان وجمهورية ترينيداد وتوباغو تقيمان علاقات دبلوماسية

سلطنة عُمان وجمهورية ترينيداد وتوباغو تقيمان علاقات دبلوماسية
الثلاثاء ٢٨ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٥ بتوقيت غرينتش

وقعت سلطنة عُمان وجمهورية ترينيداد وتوباغو، على بيان مشترك حول إقامة علاقات دبلوماسية رسمية بينهما.

العالم - عمان

وأفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية يوم الاثنين، بأنه جرى توقيع البيان بين البلدين في نيويورك، انطلاقاً من علاقات التعاون والصداقة بينهما.

ووقع البيان المشترك نيابة عن حكومة السلطنة السفير محمد بن عوض الحسان، مندوب عُمان الدائم لدى الأمم المتحدة، وعن حكومة ترينيداد وتوباغو السفير دينيس فرانسيس، مندوب بلاده لدى المنظمة الدولة نفسها.

وترينيداد وتوباغو دولة جزرية تقع في أقصى جنوب البحر الكاريبي، على بعد 11 كيلومتراً من فنزويلا.

وتعتبر ترينيداد وتوباغو أرخبيلاً مكوناً من جزيرتين رئيسيتين هما ترينيداد وتوباغو، بالإضافة إلى 21 جزيرة صغيرة أخرى.

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سلطنة عُمان وجمهورية ترينيداد وتوباغو تقيمان علاقات دبلوماسية

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