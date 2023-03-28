مواجهات واعتقالات في الضفة والقدس واشتباكات مسلحة في جنين

العالم - فلسطين

ففي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان من بلدة اليامون غرب المدينة، وسط اندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة.

واشار المركز الفلسطيني للاعلام ان قوات الاحتلال اعتقلت كلا من علي إياد سمار، ومرهف عبد للحميد حوشية، وباسل فرج خمايسة، ورأفت إياد حوشية، بعد مداهمة البلدة اليامون واقتحام منازل ذويهم، وسط اندلاع مواجهات.

واشتبك المقاومون مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها البلدة وتنفيذ اعتقالات، وأظهرت مقاطع فيديو إطلاق نار كثيف خلال الاشتباكات.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الأسيرين المحررين عمار جوابرة، ووائل البدوي، عقب اقتحام منزليهما، وتفتيشهما في مخيم العروب.

واعتقلت قوات الاحتلال إسماعيل الحوامدة من بلدة السموع جنوب الخليل، بعد مداهمة منزله ومصادرة المحتويات المحددة التي يمتلكها.

ورشق الشبان آليات الاحتلال بالحجارة، وأغلقوا الطريق أمامهم خلال اقتحام بلدة ترقوميا في الخليل.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من إياد فؤاد حمامرة، وعبد بدر شوشة، وصابر عبد الهادي شوشة، خلال اقتحام بلدة حوسان، تخللها مواجهات.

وفي أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد ماجد عند، من سكان مخيم عقبة جبر جنوب المدينة، عند حاجز طيار نصبته على مدخل المدينة الجنوبي.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الناشط نظام أبو رموز، كما أخذت قياسات منزل عائلة الفتى محمد الزلياني في مخيم شعفاط لأخذ قياساته، تمهيدًا لهدمه.

واعتقلت قوات الاحتلال الليلة، الشابين أحمد هشام مطير ووليد صقر الأصلع، خلال تواجدهما في الشارع الرئيسي في بلدة كفر عقب، ما أدى لاندلاع مواجهات.