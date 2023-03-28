العالم - خاص بالعالم

ورأى اللداوي في حديث لقناة العالم الاخبارية خلال برنامج "مع الحدث" أن رئيس حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، كان أمام خيارين لا ثالث لهما، أما أن تسقط حكومته أو يجمد التعديلات القضائية، لذا حفاظا على كرسي الحكم أعلن تجميد خطة الإصلاحات القضائية بشكل مؤقت من أجل أن يكسب الوقت ويحاول تمزيق المعارضة من خلال كسب بني غانتس إلى صفه بدلا من سموتريش وإيتمار بن غفير.

وأوضح الباحث السياسي، أن "نتنياهو" لم يكن يتوقع حجم المعارضة الشعبية والمظاهرات التي شهدتها الأراضي المحتلة، بحيث أدخلت هذه المظاهرات الأراضي المحتلة في حالة شلل عام، ولا سيما أن رقعة هذه الاعتراضات وصلت إلى صفوف حزب الليكود.

ورأى اللداوي، أن الاحتجاجات والاعتراضات داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي لن تتوقف لأن معظم المجتمع الصهيوني ضد "نتنياهو"، موضحا أن هدف المعارضة الأساسي من هذه الاحتجاجات ليس إيقاف مشروع الإصلاحي القضائي فقط، انما إسقاط حكومة نتنياهو.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..