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في أيام عيد النوروز..

شاهد.. طهران وجه سياحية غنية بالمناظر الطبيعية تتمنى زيارتها

الثلاثاء ٢٨ مارس ٢٠٢٣ - ٠٧:٠١ بتوقيت غرينتش

تشهد ايران في أيام عيد النوروز حركة سياحية كبيرة، حيث يتوجه ملايين الإيرانيين الى المناطق السياحية والترفيهية للاستجمام. هذا وتمتاز العاصمة طهران في هذه الأيام بالهدوء وقلة الزحام.

العالم - مراسلون

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