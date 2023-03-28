الكوكب الأحمر يظهر في السماء فهل يحدث زلزال؟

العالم - اوروبا

ويقول هوغربيتس إن تنبؤاته تعتمد على حقائق علمية وعلى حركة الكواكب أو ما وصفه بهندسة الكواكب، ووقوع الأرض بمحاذاة كواكب معينة، يكون لها تأثير على الكرة الأرضية، فمثلا اقتران القمر مع الكواكب في آخر الشهر الجاري سوف يتسبب في حدوث زلزال عنيف.

وخرج الباحث الهولندي المختص بالزلازل فرانك هوغربيتس بتغريدة جديدة يحذر فيها من زلزال مدمر متوقع حدوثه بسبب هندسة الكواكب والتي وصفها بالحرجة وانها قد تؤدي إلى نشاط زلزالي أكبر في الأيام القليلة الأخيرة من شهر مارس، ومن المحتمل أن تصل قوتها إلى أكثر من 6 درجات وربما تلامس 7 درجات.

ونشر هوغربيتس مقطع فيديو على "يوتيوب"، يقول فيه إن اقتران القمر مع المشتري قد يؤدي إلى أنشطة قد تكون أكثر قوة من يوم 25 من مارس، ويمتد تأثيرها على الأرض إلى يوم 26 من مارس، مستعينًا بالزلزال الذي وقع في شيلي 2015، عندما كانت الأرض تقع بمحاذاة كوكبي المشتري ونيبتون، وبلغت قوة الزلزال 8.3 درجة بمقياس ريختر.

وحذر من يومي 27 و28، زاعما أن الأرض قد تتأثر بمجموعة من اقترانات الكواكب، خاصة يوم 28 مع وجود اقتران للأرض مع كوكبي المشترى وعطارد، ما قد ينتج عنه نشاط زلزالي قوي قد يؤثر على الأرض خلال يومي 29 و30 مارس.

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق: أننا نشاهد الليلة مع مواعيد الإفطار مشهدا خلابا وساحرا حيث يظهر كوكب المريخ (الكوكب الأحمر) ، ويكون مشاهد في مساء مصر بوضوح.

واوضح تادرس، أن كوكب المريخ (الكوكب الأحمر) يكون واضح في السماء بجوار القمر، وسيصبح بإمكان هواة الفلك مشاهدته بالعين المجردة بدون الإستعانة بالتسلكوب وذلك بعد غروب الشمس مباشرة وعند دخول الليل ، واننا نراهما متجاوران في السماء حتى بداية غروب المشهد بعد منتصف الليل تقريبا .