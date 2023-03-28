خبير عراقي يحذر من التواجد الأمريكي على حدود بلاده الغربية

العالم - العراق

وقال العكيلي، ان "القوات الامريكية تتواجد في العراق وفي سورية بشكل واضح وغير خفي ولايوجد أي تقدم بِأن الاتفاقات وقرار مجلس النواب بإخراج القوات الامريكية رغم الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة السوداني في هذا الملف" حسب المعلومة.

وأضاف ان "الجهد الحكومي مستمر رغم اعتقاد الامريكان بان خروجهم من المنطقة والعراق سيضر بمصالحهم"، داعيا "الحكومة الاستمرار الى العمل على اخراج تلك القوات ورفع يد الهيمنة على الحدود الغربية من البلاد لابد منه وباي طريقة".

وأشار العكيلي ان "مخيمي الهول في سوريا والركبان في الأردن مازالا يشكلان خطرا امنيا على العراق وذلك من خلال هيمنة الجانب الأمريكي على الحدود العراقية السورية والاردنية، حيث تقوم تلك القوات بتامين الحماية الجوية واللوجستية للإرهابيين داخل الصحراء" .