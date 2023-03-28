الثلاثاء ٢٨ مارس ٢٠٢٣
٠٢:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

العراق.. الإطاحة بثلاثة إرهابيين خطرين في ديالى

العراق.. الإطاحة بثلاثة إرهابيين خطرين في ديالى
الثلاثاء ٢٨ مارس ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع العراقية، اليوم الثلاثاء، الإطاحة بثلاثة إرهابيين خطرين في ديالى.

العالم - العراق

وقالت المديرية في بيان إنه "بعمليتين منفصلتين وجهد استخباري مميز لقسم قيادة عمليات ديالى التابع لمديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات الأمنية تم نصب كمينين محكمين في سيطرة الـ (109) الواقعة بين محافظتي بغداد وديالى وقرية الفاطميات".

وأضاف إن "الكمينين أسفرا عن إلقاء القبض على (3) إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب في قضاء بلدروز والحدود الفاصلة بين بغداد وديالى وكانت بحوزة اثنين منهما مواد متفجرة ورايات لعصابات داعش الإرهابية وأسلحة، وتم تسليمهم مع المضبوطات إلى الجهات المعنية أصولياً".

روابط ذات صلة

خبير عراقي يحذر من التواجد الأمريكي على حدود بلاده الغربية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أميرعبداللهيان يغادر طهران متوجها إلى روسيا

رعد: لا حلّ للخروج من مأزق الفراغ الرئاسي إلاّ بالتفاهم الوطني

قرار سعودي هام بشأن 'أداء العمرة' في شهر رمضان المبارك

العراق.. الإطاحة بثلاثة إرهابيين خطرين في ديالى

السفير الإيراني يشارك في مأدبة إفطار سفير السعودية في إسبانيا + صورة

بالفيديو.. آخر تطورات الاحتجاجات في فرنسا ضد إصلاح نظام التقاعد