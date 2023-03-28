العراق.. الإطاحة بثلاثة إرهابيين خطرين في ديالى

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وقالت المديرية في بيان إنه "بعمليتين منفصلتين وجهد استخباري مميز لقسم قيادة عمليات ديالى التابع لمديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات الأمنية تم نصب كمينين محكمين في سيطرة الـ (109) الواقعة بين محافظتي بغداد وديالى وقرية الفاطميات".

وأضاف إن "الكمينين أسفرا عن إلقاء القبض على (3) إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب في قضاء بلدروز والحدود الفاصلة بين بغداد وديالى وكانت بحوزة اثنين منهما مواد متفجرة ورايات لعصابات داعش الإرهابية وأسلحة، وتم تسليمهم مع المضبوطات إلى الجهات المعنية أصولياً".