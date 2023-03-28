بانوراما.. يوم القدس العالمي على الأبواب ودعوة لإنهاء اتفاقيات ابراهام وشلل في فرنسا

وأوضح رئيس اللجنة المركزية للانتفاضة والقدس في مجلس التنسيق للاعلام الاسلامي العميد رمضان شريف أن الأمة اليوم أقرب إلى القدس من أي وقت مضى وأن هدف القدس أصبح أكثر قابلية للتحقيق.

وفي ملف "بانوراما" الثاني يتناول... موجة احتجاجات وتظاهرات لليوم العاشر تشهدها فرنسا ضد قرار ماكرون رفع سن التقاعد عامين اضافيين الى اربعة وستين في قت تؤكد فيه المعارضة انسداد قنوات الحلول.

وانضمت جامعات ومحطات السكك الحديد ومصافي البترول الى اضراب دعت اليه المعارضة، بينما رفضت حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مطلبا نقابيا جديدا لإعادة النظر في مشروع قانون رفع سن التقاعد.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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