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وزير الخارجية الايراني يغادر الى موسكو بزيارة رسمية تلبية لدعوة نظيره الروسي لبحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك اقليميا ودوليا

الثلاثاء ٢٨ مارس ٢٠٢٣ - ٠٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

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