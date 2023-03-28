الإمارات تعتزم شراء حصة في أكبر حقل للغاز الطبيعي بـ'إسرائيل'

العالم _ فلسطين

وأكدت “بريتش بتروليوم” في بيان صحافي، تقديمها العرض من دون الإفصاح عن قيمته.

وتمتلك “نيو ميد إنرجي” حقوق استغلال أكثر من 45 بالمئة من حقل “ليفياثان” وهو أكبر حقل للغاز الطبيعي البحري في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت الشركة أن العرض الذي تلقته الإثنين “غير ملزم”، مشيرة إلى تعيين لجنة تدقيق لدراسة تفاصيل الصفقة، التي ستشمل شراء جميع أسهم الشركة الإسرائيلية المتداولة، وجزء بسيط من الأسهم التي تمتلكها شركة “ديليك” الإسرائيلية العملاقة القابضة، وهي إحدى الشركات المتفرعة عن نيو ميد.

وقالت بريتش بتروليوم إنها “قدمت مع “أدنوك” عرضا غير ملزم، للاستحواذ على شركة “نيو ميد إنرجي” الخاصة، من خلال الاستحواذ على الأسهم المتداولة، والاستحواذ على جزء من حصة ديليك بحيث تصبح تمتلك 50 في المئة من نيو ميد إنرغي”.

وفي بيانها، أن “بريتش بتروليوم” اعتبرت “الصفقة خطوة أولى مهمة، في ظل رغبتها وأدنوك في إنشاء شركة جديدة مشتركة، تركز على تطوير الغاز في المجالات الدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك في شرق البحر المتوسط”.

وقال الرئيس التنفيذي “لنيو ميد” الإسرائيلية يوسي آبو، إن العرض جاء “نتيجة العلاقات الدافئة والجسور التي بنيت في السنوات الأخيرة مع شركات الطاقة العاملة في المنطقة”.

وتجنبت الإمارات إعلان أي شيء عن تفاصيل هذه الصفقة، إلا أن المؤشرات التي تم رصدها خلال الأسابيع الماضية، أشارت إلى وجود فتور في العلاقات بين أبو ظبي وتل أبيب، اللتان أبرمتا عام 2020 اتفاقية للسلام بينهما.