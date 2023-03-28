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الحقائق تتكشف..

الجيش البريطاني استخدم 2.3 طن من اليورانيوم المنضب بالعراق

الجيش البريطاني استخدم 2.3 طن من اليورانيوم المنضب بالعراق
الثلاثاء ٢٨ مارس ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٥ بتوقيت غرينتش

كشفت صحيفة Declassified UK، عن استخدام الجيش البريطاني أكثر من 2.3 طن من قذائف اليورانيوم المنضب، في العراق.

العالم - العراق

وأوضحت الصحيفة، أن الجيش البريطاني استخدم قذائف اليورانيوم المنضب، خلال عملية عاصفة الصحراء عام 1991، واثناء غزو العراق عام 2003.

ووفقا للصحيفة، أقرت وزارة الدفاع البريطانية، عقب غزو العراق، "بالتزامها الأخلاقي" بالمساهمة في تطهير الأراضي العراقية من شظايا ما يقارب من 420 قذيفة يورانيوم تم استخدامها.

وأضافت الصحيفة، نقلا عن وزارة الدفاع البريطانية، أن نتائج البحث الذي أجرته الجمعية الملكية في لندن، تدعم قرار إرسال قذائف اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا.

وبحسب المتحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية، فقد أظهرت نتائج "دراسة مستقلة أجراها العلماء" أن عواقب استخدام اليورانيوم المنضب ستكون على الأغلب منخفضة.

ومن جانبه صرح الخبير في مرصد "الصراعات والبيئة"، داغ وير، بأن بريطانيا اختارت مرارا الاستناد إلى آراء علمية فردية، حول آثار استخدام اليورانيوم المنضب، من أجل الحفاظ على مقبولية استخدامه.

وتعهدت نائبة وزير الدفاع البريطاني، أنابيل غولدي، الأسبوع الماضي، بنقل ذخيرة اليورانيوم المنضب إلى كييف.

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الحقائق تتكشف.. الجيش البريطاني استخدم 2.3 طن من اليورانيوم المنضب بالعراق

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