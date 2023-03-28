بسبب تغريدة له.. 'السيسي' يثير موجة انتقادات في مصر!

العالم - مصر

وقال السيسي في تغريدة عبر حساب الرئاسة المصرية الرسمي، إنه تابع باهتمام جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني، مشيرا إلى أنه يثمن العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش.

وأكد السيسي أنه يأخذ بعين الاعتبار ما تمت مناقشته في ما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية.





وذكّر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، السيسي بمشاكل المصريين اليومية وسط أزمات الفقر والبطالة والتضخم والغلاء.



وأشار آخرون إلى أن نسبة كبيرة من المصريين تعيش في الوقت الحالي على عوائد (فوائد) البنوك، التي كانت تصل إلى 18 بالمئة، لكنها الآن لا تتجاوز الـ16 بالمئة.



وأكد آخرون أن الشعب المصري خسر قيمة المبالغ التي نجح في الاحتفاظ بها، حيث خسر الجنيه المصري أكثر من 40 بالمئة من قيمته وفق تعبيرهم.