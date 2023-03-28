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الرئيس الإسرائيلي يدعو لأول لقاء حواري مع المعارضة لبحث التعديلات القضائية

الرئيس الإسرائيلي يدعو لأول لقاء حواري مع المعارضة لبحث التعديلات القضائية
الثلاثاء ٢٨ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٩ بتوقيت غرينتش

دعا الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، طواقم العمل من جانب المعارضة، إلى جلسة حوار أولى في مقر إقامته مساء اليوم لبحث التعديلات القضائية.

العالم _ فلسطين

وقال هرتسوغ إن أول "لقاء حواري" بين الأحزاب المنضوية في الائتلاف الحاكم وتلك المعارضة سيبحث مشروع الإصلاح القضائي الذي يثير احتجاجات واسعة.

وقالت الرئاسة الإسرائيلية في بيان إنّ هرتسوغ "دعا فرق العمل التي تمثّل الائتلاف الحاكم (وتلك التي تمثّل أكبر حزبين معارضين) إلى عقد اجتماع حواري أول في مقرّ إقامته هذا المساء في الساعة 19:30".

وكان حزبا المعارضة أعلنا مساء الإثنين استعدادهما للمشاركة في مثل هذا الاجتماع.

وبعيد صدور البيان الرئاسي، نشر حزب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "الليكود" قائمة بأسماء أعضاء فريقه.

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