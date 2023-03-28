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بعد اتهامات حقوقية أممية..

الاتحاد الأوروبي يدافع عن تعامله مع المهاجرين في ليبيا

الاتحاد الأوروبي يدافع عن تعامله مع المهاجرين في ليبيا
الثلاثاء ٢٨ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٤ بتوقيت غرينتش

دافع الاتحاد الأوروبي عن سجله المتعلق بالمهاجرين في ليبيا، بعد اتهامات حقوقيين أمميين له بالتحريض على انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم أخرى ضد المهاجرين في ليبيا.

العالم _ أوروبا

وفي تقرير صدر يوم الاثنين من بعثة تقصي حقائق مفوضة من الأمم المتحدة إلى ليبيا، قال المحقق شالوكا بياني، إن مساعدة الاتحاد الأوروبي للسلطات الليبية وقسم الهجرة وخفر السواحل ساعدت وحرضت على ارتكاب الجرائم التي تضمنت جرائم ضد الإنسانية.

كما ورد في التقرير أن المهاجرين وبعضهم ربما كان مؤهلا للحصول على صفة لاجئ، تعرضوا للاعتقال والاحتجاز وتم إنزالهم في ليبيا فقط لمنع دخولهم أوروبا كنتيجة مباشرة لسياسة الهجرة الأوروبية والأجندة الاقتصادية للهجرة في ليبيا من خلال اعتقالهم واستغلالهم في النهاية.

وردا على ذلك، قالت المفوضية الأوروبية إنها تأخذ الاتهامات بجدية شديدة، لكنها أشارت إلى أن عملها في ليبيا مهم وعادة ما يتم بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة مثل المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وقال المتحدث باسم المفوضية بيتر ستانو، للصحفيين في بروكسل: "بالطبع هناك حوادث.. هناك مشكلات تشكل مصدرا للقلق.. نحاول التعامل معها مع الشركاء في ليبيا، مع شركاء دوليين".

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بعد اتهامات حقوقية أممية.. الاتحاد الأوروبي يدافع عن تعامله مع المهاجرين في ليبيا

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