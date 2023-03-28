الاتحاد الأوروبي يدافع عن تعامله مع المهاجرين في ليبيا

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وفي تقرير صدر يوم الاثنين من بعثة تقصي حقائق مفوضة من الأمم المتحدة إلى ليبيا، قال المحقق شالوكا بياني، إن مساعدة الاتحاد الأوروبي للسلطات الليبية وقسم الهجرة وخفر السواحل ساعدت وحرضت على ارتكاب الجرائم التي تضمنت جرائم ضد الإنسانية.

كما ورد في التقرير أن المهاجرين وبعضهم ربما كان مؤهلا للحصول على صفة لاجئ، تعرضوا للاعتقال والاحتجاز وتم إنزالهم في ليبيا فقط لمنع دخولهم أوروبا كنتيجة مباشرة لسياسة الهجرة الأوروبية والأجندة الاقتصادية للهجرة في ليبيا من خلال اعتقالهم واستغلالهم في النهاية.

وردا على ذلك، قالت المفوضية الأوروبية إنها تأخذ الاتهامات بجدية شديدة، لكنها أشارت إلى أن عملها في ليبيا مهم وعادة ما يتم بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة مثل المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وقال المتحدث باسم المفوضية بيتر ستانو، للصحفيين في بروكسل: "بالطبع هناك حوادث.. هناك مشكلات تشكل مصدرا للقلق.. نحاول التعامل معها مع الشركاء في ليبيا، مع شركاء دوليين".