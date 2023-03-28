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مصادر عبرية: محاولة دهس جنود بمركبة مسرعة بالقرب من عزون دون وقوع إصابات أو أضرار وعمليات تمشيط تجري بحثا عن المنفذ

الثلاثاء ٢٨ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٧ بتوقيت غرينتش

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